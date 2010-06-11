В цеху завода "Днепроспецсталь" обнаружен артснаряд
19:43, 11 июня 2010Общество
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Причины устанавливаются
В цеху завода "Днепроспецсталь" обнаружен артиллерийский снаряд калибром 122 мм.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, накануне сотрудниками группы разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения г. Запорожья, изъят и уничтожен артснаряд кал. 122 мм, который был найден в копровом цеху ОАО "Днепроспецсталь".
Причины и обстоятельства появления боеприпаса в партии, доставленного на ОАО ДСС сырья, устанавливаются.
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