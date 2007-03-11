12 марта в 10-00 состоится 4-я Ассамблея Общественной Лиги Украина-НАТО «Роль общества в осуществлении стратегического евроатлантического интеграционного курса Украины». Участники: посол Словацкой Республики в Украине (контактное посольство НАТО в Украине) Урбан Русак, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель Дюре, директор Института евроатлантического сотрудничества Борис Тарасюк, первый заместитель председателя Госкомтелерадио Анатолий Мураховский, председатель секции Оборонного сотрудничества Штаб-квартиры НАТО Георг Катсирдакис, председатель Офиса связи НАТО в Украине Джеймс Грин, заместитель руководителя аппарата Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины Александр Семиков. Во время проведения Ассамблеи запланированная видео-конференция со Штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (Украинский дом, ул. Крещатик, 2, 5 этаж). Регистрация с 9-30. Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. e-mail: ua-nato@ukr.net.