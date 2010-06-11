Киевское метро стало стратегическим объектом

Кабинет министров Украины включил в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны, коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

Об этом говорится в постановлении КМУ от 9 июня 2010 г. №413.

В соответствии с действующим законодательством, объекты, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности страны, не подлежат приватизации.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В настоящее время (2010 год) Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых 59,9 км.