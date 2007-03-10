Кто забыл АК-47 в женском туалете, просьба обращаться на границу с Венгрией

В Международный женский день пограничники Чопского пограничного отряда нашли автомат АК-47 в женском туалете пропускного пункта «Тиса» на украинско-венгерской границе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Чопском пограничном отряде, сначала пограничники нашли автомат, закатанный в целлофан, а затем в ходе розыскных работ нашлись и магазин к автомату, подсумок для магазинов, принадлежности для чистки автомата. Автомат передан на экспертизу в управление МВД.

Вероятнее всего, тот, кто пытался вывезти автомат в Венгрию, в последний момент испугался и оставил автомат в туалете, а теперь милиция определит его происхождение.