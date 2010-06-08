Янукович попросил у Путина кредит

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал главу правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА способствовать обеспечению кредитования российскими банками достройки энергоблоков на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА, которая состоялась сегодня в Стамбуле.

Президент Украины подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами в сфере атомной энергетики является крайне важным для украинской стороны.

«Сейчас наши ведомства ведут общие переговоры, чтобы Украина стала акционером завода по производству ядерного топлива в Ангарске (Иркутская область, РФ – УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это открывает для украинской стороны возможность для решения вопроса с Россией и Казахстаном относительно строительства завода по производству ядерного топлива в Украине. Глава государства отметил, что реализация этого проекта даст возможность обеспечить ядерным топливом не только Украину, но и Европу.

В.ЯНУКОВИЧ также напомнил о совместных планах достройки с помощью РФ энергоблоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

«Это то, что нам так необходимо. И мы хотели бы получить возможность прокредитовать строительство энергоблоков российскими банками. Мы сейчас ведем переговоры, я вас прошу, чтобы вы поддержали это на уровне правительства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к В.ПУТИНУ.