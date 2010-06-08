Албания ввела безвизовый режим для украинцев

С 30 мая по 31 октября этого года Албания ввела безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины в эту страну.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, соответствующее решение было принято правительством Республики Албания.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что Албания стала второй страной на Балканском полуострове после Хорватии, которая временно приостановила визовый режим для граждан Украины на период летнего туристического сезона. «Таким образом гражданам Украины не нужна виза для въезда в Республику Албания сроком до 90 дней при наличии действующего загранпаспорта», - сказал он.