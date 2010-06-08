Колесников говорит, что до дешевых авиабилетов осталось немного
"Открытое небо" будет в 2011-ом?
Первый вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозирует, что Украина уже в 2011 году присоединится к европейской программе "Открытое небо"
Как сообщил УНИАН департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Б. КОЛЕСНИКОВ заявил во время Международного форума аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS, который проходит в Харькове 7-9 июня.
"Я не вижу препятствий для того, чтобы Украина в следующем году получила статус "Открытое небо", - отметил вице-премьер.
По его словам, сейчас правительство и "Укравиация" активно ведут переговоры с Евросоюзом по всем пунктам программы, чтобы снять все дискриминационные нормы в работе украинских авиакомпаний. "Правительство и "Укравиация" активно работают над программой "Открытое небо". Нам осталось осуществить буквально несколько шагов", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
В то же время вице-премьер-министр отметил необходимость урегулировать вопрос ценообразования на авиаперевозку. По его словам, монополизация авиарынка, которая наблюдается в последнее время в Украине, привела к неоправданно высокой стоимости билетов на авиационные перевозки. Авиаперевозчики не должны забывать, что только массовый пассажир может дать толчок развитию отечественных авиакомпаний и аэропортов, подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.
Справка УНИАН. Европейская программа „Открытое небо” предусматривает, что все авиакомпании стран, которые к ней присоединились, конкурируют на равных условиях. То есть любая авиакомпания летает не по разрешению, которое она должна получить в каждой стране, куда собирается летать, а в порядке предварительного сообщения.
Соглашение об "Открытом небе" станет очередным этапом на пути создания единого авиационного пространства между Украиной и ЕС .