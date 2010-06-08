Трех горняков шахты им. Скочинского не нашли до сих пор

Остается неизвестной судьба трех горняков, находившихся в шахте им. Скочинского во время аварии 6 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства угольной промышленности и 5 реанимационно-противошоковых групп.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня на шахте им. Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») произошел внезапный выброс угля и газа. На аварийном участке находились 23 горняка. В результате аварии два горняка погибли, судьба трех остается неизвестной. Еще 18 горняков были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По факту аварии на шахте им. Сочинского прокуратура Донецка возбудила уголовное дело.