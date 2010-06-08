СБУ раскрыла схему присвоения 700 тыс. грн. из бюджета Днепропетровска

В Днепропетровске Управлением Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачена схема присвоения 700 тыс. грн. средств из городского бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, установлено, что в сентябре 2008 года одно из частных предприятий выиграло конкурс на строительство модульной котельной в областном центре. Получив 2 млн. 250 тыс. грн. бюджетных средств, застройщики закупили специализированное оборудование у фиктивных фирм-посредников по цене, существенно превышающей рыночную. Незаконно полученные деньги были через «конвертационные центры» переведены в наличность и присвоены должностными лицами фирмы-застройщика. Кроме других правонарушений, было установлено, что во время строительства котельной использовались конструкционные материалы и оборудование сомнительного качества с признаками вторичного использования. По заключению экспертов, они не отвечают требованиям государственных стандартов и не могут применяться при строительстве общественных сооружений.

По данному факту следователями СБУ в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.