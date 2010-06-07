Дефляция в Украине вызвана снижением цен на продукты питания

Основной причиной дефляции в мае, как и в апреле, было снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 1,4%.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра Forex club в Украине Николай ИВЧЕНКО.

Он сообщил, что второй месяц подряд дешевеют молочные продукты: цены на молоко в мае снизились на 6,4%, на сыр – на 4,7%, на масло – на 4,3%.

«Это снижение связано с ростом количества внутреннего сырья, а именно, с увеличением надоев молока. Также второй месяц подряд снижались цены на яйца – снижение в мае составило 29,8%, что связано с ростом производства яиц в этом периоде и сезонным сокращением спроса на данный продукт. Цены на овощи снизились на 2% из-за появления овощей нового урожая и увеличения поставок данных товаров из-за границы», – сказал Н.ИВЧЕНКО.

Также он обратил внимание на то, что второй месяц подряд снижается цена на сахар. Так, в мае стоимость этого продукта снизилась на 4,5%, при этом с начала года она выросла на 15,9%. «Стоимость сахара в Украине определяется, в том числе, мировой тенденцией с запаздыванием в два месяца. Учитывая, что в апреле-мае мировые цены на сахар снижались, мы не исключаем снижения цен на сахар в Украине в июне-июле», – отмечает эксперт.

Если говорить об июне, то, по словам Н.ИВЧЕНКО, как правило, темпы инфляции в этом месяце не сильно отличаются от темпов инфляции в мае, хотя они немного выше. Дефляция в июне – нечастое явление, последний раз она была зафиксирована в 2002 году. «В июне есть вероятность продолжения снижения цен на молочные продукты, яйца, овощи и сахар из-за роста производства данной продукции в Украине и мировой тенденции в ценах на эти продукты. Однако это снижение может быть компенсировано ростом цен на другие группы товаров. Цены на мясо и рыбу могут показать умеренный рост в пределах 0,4-0,8%. По нашим оценкам, в июне темпы инфляции будут выше, чем в мае, и составят 0,2-0,4%», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2010 года по сравнению с апрелем дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%. Инфляция в мае 2010 года против мая 2009 года составила 8,5%, в январе-мае 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года – 10,3%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 года по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).