ВКУ призывает встать на защиту украинского меньшинства в России

Всемирный конгресс украинцев призывает властные структуры Украины встать на защиту украинского меньшинства в России и обжаловать нарушение его человеческих и национальных прав.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

“Как известно, одной из крупнейших украинских диаспор в мире является многомиллионная украинская диаспора России. Несмотря на это, Россия, вопреки ее международным обязательствам по защиту и удовлетворению человеческих и национальных прав своих меньшинств, сознательно и последовательно подавляет национальное развитие украинского меньшинства: противодействует становлению на своей территории украинской церкви, тормозит развитие украинского образования, осуществляет цензуру культурных мероприятий, оказывает давление на украинские организации и ведущих украинских активистов, чьи действия не отвечают официальной идеологии России”, - заявили во Всемирном конгрессе украинцев.

В качестве одного из примеров этого ВКУ назвал обвинения, которые вынесло Министерство юстиции Российской Федерации в адрес Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКАУР), в частности, что “ее сопредседатель принял участие в публичном выступлении на радио “Свобода”, был соорганизатором проведенной в Москве Международной научно-практической конференции “Украинистика России: история, состояние, тенденции развития” и руководил мероприятиями, посвященными памяти жертв Голодомора с целью поддержки “Неугасимой свечи” и документально-художественной выставки “Голодомор 1932-33 гг. – геноцид украинского народа”.

Эти обвинения Министерства юстиции РФ, которые по своей сути нарушают человеческие и национальные права украинского меньшинства, были использованы в качестве официального основания для вынесения письменного предупреждения ФНКАУР и подачи в Верховный Суд Российской Федерации искового заявления о ликвидации ФНКАУР, констатируют в ВКУ.

12 мая 2010 года Тверской районный суд Москвы отказал ФНКАУР в удовлетворении иска об отмене предупреждения Министерства юстиции РФ.

Всемирный конгресс украинцев осуждает нарушение человеческих и национальных прав украинцев России, а также призывает Россию немедленно прекратить такие действия и соблюдать своих международные обязательства относительно основных свобод человека.