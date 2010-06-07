Шуфрич: последствия урагана во Львовской области ликвидировали

Министерство по чрезвычайным ситуациям полностью ликвидировало последствия урагана во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ, осмотрев места, пострадавшие от непогоды.

Министр напомнил, что были обесточены три района Львова, более половины города осталось без воды, деревьями были завалены дороги и автомобили, в Пустомитовском районе области отключены от электроснабжения 56 населенных пунктов, а в селе Сокольники сорваны около 30 крыш, была разрушена газораспределительная станция.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что сегодня на внеочередном заседании правительства были выделены Львовскому региону 10 млн. грн. для компенсации расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана.

«7 млн. для города Львова и 3 млн. пойдет на восстановление объектов в с. Сокольники Пустомитовского района. Будет заново построен Народный дом и компенсированы все расходы, потраченные на восстановление объектов социальной сферы – в первую очередь школы и жилых домов», – заявил Н.ШУФРИЧ.

Относительно средств на компенсацию расходов, связанных с паводком, в среду на заседании правительства будет принято отдельное решение.

Министр отметил высокий уровень координации действий органов разных ведомств и местного самоуправления. Кроме того, по словам Н.ШУФРИЧА, принято решение обратиться к руководству правительства о выделении из резервного фонда Кабинета министров Украины 70 млн. грн. для преодоления последствий наводнения.

Как сообщал УНИАН, 3 июня по Львовской области пронесся ураган, в результате чего были обесточены три района Львова, более половины города осталось без воды, повалены деревья, сорваны крыши из домов, деревьями завалило дороги и автомобили. В Пустомитовском районе были отключены от электроснабжения 56 населенных пунктов. В селе Сокольники возле Львова ветер сорвал около 30 крыш, разрушена газораспределительная станция.