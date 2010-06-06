Порноактер погиб, убегая от полиции с самурайским мечом (фото)

Обвиняемый в убийстве коллеги 34-летний американский порноактер погиб в ночь на воскресенье, пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников полиции, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов.

Стефан Клэнси Хилл сорвался со скалистого холма и, пролетев около 12 метров, разбился насмерть.

По словам преследовавших его полицейских, они не применяли "практически никакого оружия, тем более такого, которое могло вызвать летальный исход".

Хилл с четверга был объявлен в розыск после того, как директор компании, занимающейся съемкой и продажей "фильмов для взрослых", пообещал 2 тысячи долларов за информацию об убийце.

По данным следствия, 2 июня Хилл, актерский псевдоним которого Стив Драйвер, напал на своих коллег в офисе лос-анджелесской порностудии Ultima DVD. Он убил актера Герберта Вонга, помогавшего другим скрыться от нападавшего. Предполагалось, что мотивом к преступлению послужило сообщении об увольнении Хилла. Ситуацию усугубляло то, что вместе с работой он лишился и крыши над головой, так как он проживал в офисе.

В субботу вечером дом, где находился Хилл, окружили сотрудники полиции, которые около 7 часов пытались уговорить актера сдаться. Однако тому удалось выбраться на холм, к которому примыкает здание. Хилл, захвативший с собой меч, встал у обрыва и заявил, что покончит с собой.