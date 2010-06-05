В Нафтогазе уже опасаются "серьезных проблем" с оплатой российского газа

В НАК «Нафтогаз Украины» опасаются, что низкий уровень оплаты газа внутренними потребителями может создать серьезные проблемы при оплате газа, закупаемого у «Газпрома», и накопления газа в подземных хранилищах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по вопросам расчетов за газ, которое проводил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Те неплатежи, которые существуют, они действительно ставят компанию «Нафтогаз» на грань возможности оплаты за поставку российского газа. Если мы не будем оплачивать своевременно газ, то мы не сможем обеспечить достаточное количество газа в зимний период», - сказал Е.БАКУЛИН.

Он подчеркнул, что с целью вывода компании до конца года на работу без убытка руководство «Нафтогаза» разработало меры, согласно которым лимиты газа будут выделяться облгазам в зависимости от уровня проплаты за потребленный газ.

За нарушение этих правил, отметил Е.БАКУЛИН, руководство облгазов будет подвергаться наказанию вплоть до увольнения.