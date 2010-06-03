Милиция изъяла из подпольных салонов более 60 игровых автоматов

В центре Донецка милиция изъяла из подпольных игровых салонов 62 игровых автомата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, залы открылись и начали функционировать несмотря на действие закона, запрещающего игорный бизнес в Украине.

По словам старшего оперуполномоченного отдела госслужбы борьбы с экономической преступностью Донецкого горуправления милиции Романа КОБЕЦА, игровые салоны работали в круглосуточном режиме под вывеской «Интернетклуб «Миллионер», хотя на самом деле никакого отношения к Интернету не имели: компьютеров в них не было вообще.

Оба зала были оборудованы обычными игровыми автоматами, за которыми, несмотря на их модификационные изменения, закрепилось название «однорукие бандиты». «В одном из салонов, помимо 25 игровых автоматов, была установлена и функционировала рулетка. Во втором салоне изъято 37 игровых аппаратов», - сказал Р.КОБЕЦ.

Он констатировал, что в помещении салонов также были обустроены небольшие бары для посетителей, хотя в ходе проведения проверки никаких разрешительных документов на реализацию спиртного предоставлено не было.

В настоящее время милиция устанавливает собственников игровых автоматов. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 203 УК Украины - «Занятие запрещёнными видами хозяйственной деятельности».

«В соответствии с действующим законодательством, размер грозящего им штрафа (не считая стоимости изъятых автоматов) может составить до 5 млн. грн.», - заключил Р.КОБЕЦ.