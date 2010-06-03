Израильтянина более 3 месяцев держали в заложниках под Киевом

В Киевской области злоумышленники, требуя от пенсионера подписать договор купли-продажи его однокомнатной квартиры, удерживали мужчину в заложниках свыше трех месяцев.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, 23 февраля двое мужчин в возрасте 30-35 лет силой затянули 63-летнего мужчину (по паспорту гражданина Израиля) в автомобиль, забрали ключи от квартиры, где впоследствии изъяли паспорт и документы, в которых удостоверяется право собственности на жилье.

Злоумышленники некоторое время возили заложника по населенным пунктам Киевской, Полтавской и Днепропетровской области якобы в поисках дома взамен на квартиру и требовали подписать договор купли-продажи. 26 марта договор был подписан у нотариуса в Броварах. После этого в Переяслав-Хмельницком пенсионера удерживали на чердаке дома около 1,5 месяцев.

По словам начальника Киевского областного главка милиции Константина САПКО, освободили мужчину работники уголовного розыска благодаря полученной оперативной информации.

Возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Один из злоумышленников задержан и находится в изоляторе временного содержания, второй - в розыске.