Нужен ли Ахметову Укртелеком?

Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» пока ничего не может сказать о своем участии в приватизации «Укртелекома». Об этом сообщил сегодня журналистам директор по развитию бизнеса компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Илья АРХИПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, И.АРХИПОВ сообщил, что «нам необходимо дождаться официального объявления об условиях приватизации «Укртелекома»», прежде чем объявлять об участии СКМ в приватизации «Укртелекома».

Как ранее сообщали представители СКМ, корпорация не исключает своего участия в приватизации «Укртелекома».

Справка УНИАН. 90% акций СКМ принадлежит Ринату АХМЕТОВУ, 10% - его жене Лилии СМИРНОВОЙ.

Фонд госимущества Украины настаивает на приватизации небольшого пакета акций «Укртелекома» путем продажи на фондовом рынке. В начале года ФГИУ объявил о том, что продаст 10% акций «Укртелекома», недавно объем предполагаемого пакета акций «Укртелекома» был снижен до 5%.

Сроки продажи пока не определены.