Ющенко о тарифах, школьниках, испуганном правительстве и коммунистической модели

Вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги очень политизирован.

Такое убеждение на пресс-конференции в Черновцах высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя по просьбе журналистов вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, глава государства сказал: «Вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги очень политизирован. Я не встретил содержательной дискуссии, касающейся тарифной политики и перспектив реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Украине». По его словам «каждый украинский школьник знает, что 2/3 тарифа определяет стоимость энергоносителей, а ту систему коммунальной экономики, которая существует в Украине и допускает 40% потерь в сетях, не профинансирует ни один потребитель».

Президент убежден, что все дискуссии «будут бесперспективными, если не менять модель коммунальной экономики», а проводить пикетирование и работать только над тем, сколько выделить средств.

По мнению В.ЮЩЕНКО, если Украина будет продолжать идти по коммунистической модели экономики, функционирующей на основе льготной цены на коммунальные услуги, то это станет «тупиковым путем», из которого мы никогда не выйдем, а провалимся в коммунальный кризис, который уже возник в стране.

«Никакие средства, никакие усилия не помогут, если не начнется процесс изменений, реформ. Средства можно выделять лишь под движение, под изменения, а не под константу, как сегодня выделяют 3 миллиарда, чтобы откупиться», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что с этого вопроса нужно снять политический акцент и заняться глубинной коммунальной реформой. «Я хочу, чтобы у правительства не было страха, а было желание идти на этот вызов и действовать – проводить коренное реформирование жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.