”Укрзалізниця” совершенствует борьбу с перекупщиками билетов

«Укрзалізниця» продлила время работы касс по предварительной продаже железнодорожных билетов для пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзалізниці» Анатолий СЛОБОДЯН.

По его словам, ведомство приняло решение продавать билеты в кассах предварительной продажи с 7 часов утра до 22 часов вечера.

Как отметил А.СЛОБОДЯН, проблема возникла в связи с тем, что существовала схема покупки и дальнейшей перепродажи билетов по завышенным в 2-3 раза ценам. Особенно остро проблема ощущалась летом, когда выкупались билеты на юг, и зимой, когда на праздники выкупались билеты в западном направлении. При этом пассажиры обвиняли железную дорогу в отсутствии билетов.

Как отметил А.СЛОБОДЯН, в связи с этим «мы были вынуждены пойти на этот переход (от круглосуточной продажи – УНИАН)». По его словам, теперь у перекупщиков меньше шансов заниматься незаконной перепродажей.

Напомним, в феврале «Укрзалізниця» предложила продавать билеты в предварительных кассах с 8.00 до 20.00.