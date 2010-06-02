Мэр Киева заявляет, что не планирует повышать тарифы для населения

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что мэрия не планирует осенью повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, а обнародованные тарифы на тепло и горячую воду, которые предусматривается ввести с 1 июля с.г., еще могут корректироваться.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации комментарии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Хочу отметить, что информация, которая появилась сегодня в средствах массовой информации относительно запланированного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги этой осенью, – не отвечает действительности. Никакие такие предложения до сих пор не рассматривались», – отметил столичный городской председатель.

Кроме того, он заявил, что распоряжение КГГА от 31 мая 2010 года № 392 о возобновлении действия тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, действие которых было приостановлено 1 октября 2009 г. в связи с подписанием трехстороннего меморандума, было обнародовано с целью дальнейшего его обсуждения с общественными институтами и получения экспертной оценки профильных правительственных структур, то есть его редакция не является окончательной.

«Обнародование распоряжения – это один из необходимых пунктов соблюдения официальной процедуры введения в действие или корректировки документа. Во исполнение решения Министерства жилищно-коммунального хозяйства о постепенном приведения тарифов на коммунальные услуги к экономически обоснованным, наши специалисты произвели соответствующие расчеты, на основе которых было составлено и подписано данное распоряжение. Сейчас его содержание подробно изучается Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Министерством экономики Украины», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что независимо от того, будут изменены тарифы или нет, – киевляне будут продолжать получать положенные субсидии на оплату коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, вчера муниципальная газета “Хрещатик” обнародовала распоряжение КГГА от 31 мая 2010 года № 392, согласно которому в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду возрастет по сравнению с нынешним на 29%, на отопление - на 41%.

Так, тариф на горячую воду при наличии средства учета воды с 1 июля установлен на уровне 11,75 грн. за 1 куб. м. (сейчас 8,80 грн.), при его отсутствии в квартирах с ванными, оборудованными душем – 41,14 грн. на одного человека в месяц (сейчас 30,8 грн.).

Размер тарифа на централизованное отопление будет составлять с 1 июля 2,26 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади (сейчас 1,6 грн.).

Кроме того, в распоряжении отмечается, что Главное управление по вопросам ценовой политики КГГА по результатам полученного предприятиями заключения Государственной инспекции по контролю за ценами должно подготовить проект распоряжения о поэтапном, с 1 сентября и 1 ноября, приведении тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой к экономически обоснованному уровню.

После опубликования в муниципальной газете “Хрещатик” распоряжение КГГА вступает в силу.