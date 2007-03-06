Можно ли доверять евро?

Спустя пять лет после перехода Германии на евро, большинство жителей этой страны все еще испытывают недоверие к единой европейской валюте. Как показал опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения Алленсбах, 57% немцев в малой степени доверяют евро или не доверяют совсем.

Между тем, по сравнению с предыдущим подобным опросом, который проводился в июле 2006 г., число тех, кто сомневается в надежности евро, снизилось на 8%. По мнению социологов, этот факт говорит о том, что рано или поздно единая европейская валюта завоюет доверие жителей Германии.

Исследование также показало, что большинство граждан этой страны по-прежнему испытывают ностальгию по немецкой марке. Примечательно, что число тех, кто ратует за возвращение бывшей национальной валюты, из года в год практически не меняется. При этом, как отмечается, у марки гораздо больше поклонников среди людей старшего поколения, нежели у молодежи, передает Reuters.

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