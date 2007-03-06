Анатолий Кинах о роспуске парламента, Конституции, СНБО и конъюнктуре

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ отрицательно относится к призывам к немедленному роспуску парламента и к инициативе избрания Президента Верховной Радой, считая их вызванными ситуативными, конъюнктурными мотивами и не способствующими консолидации общества, объединению его вокруг решения системных социальных и экономических проблем страны. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН

А.Кинах считает разрушительными для Украины попытки властных институтов бороться за полномочия и вести политический торг, в результате которого принимаются несбалансированные, непродуманные решения.

Особенно опасны, по его мнению, попытки перекроить Конституцию или принять стратегические законы, оказывающие влияние на будущее государства, – например, законы о Кабмине, об императивном мандате - в соответствии с интересами той или иной политической силы, без глубоких прогнозов их влияния на жизнь общества и без учета национальных приоритетов.

По мнению А.Кинаха, действенным выходом из нынешнего „политического тупика” стало бы расширение диапазона представительства в конституционной комиссии всех политических и общественных сил на основе их профессионализма и ответственности. „Сопредседателями комиссии на паритетных основах должны быть глава государства, спикер парламента и премьер-министр. В таком составе комиссия должна стать эффективной структурой и сможет отработать сбалансированные решения, направленные не на ревизию Конституции, а на ее совершенствование”, - считает народный депутат.

Он отметил, что сторонам необходимо избавиться эмоционального напряжения, войти в конституционное поле и на основе общих действий внести изменения в Основной закон с целью оптимального сбалансирования отношения и полномочий в треугольнике „президент – правительство – парламент".

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны считает, что на фоне активизации усилий вокруг совершенствования Основного закона Совет национальной безопасности и обороны приобретает особое значение в качестве конституционного органа, которого не должны касаться вопросы политической конъюнктуры.

По его убеждению, именно поэтому проект совершенствования структуры (аппарата) СНБО, представленный в Верховную Раду, следует тщательно рассмотреть, а любые попытки сузить или нивелировать круг полномочий СНБО недопустимы.

В то же время А.Кинах поддерживает необходимость усовершенствования деятельности аппарата, углубления его аналитического и профессионального потенциала, оптимизации структуры СНБО в соответствии с высоким статусом и исключительным значением этого органа.

„Консолидирующие усилия вокруг вопроса совершенствования СНБО имеют серьезное значение. В условиях усиления глобальных рисков статус СНБО как конституционного органа, гарантирующего национальную безопасность, усиливается. Это та площадка, где можно решить стратегические вопросы без влияния политической конъюнктуры. Я, в том числе как председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, буду делать все, чтобы СНБО стала и фактором сбалансированных отношений между ветвями власти”.