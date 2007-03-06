Что нужно Украине для завершения вступления в ВТО

Для завершения вступления Украины во Всемирную торговую организацию торговли придется внести еще несколько изменений в законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Брюсселе заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, который проводил двухдневные консультации, касающиеся завершения процесса вступления в ВТО.

“Придется делать и некоторые уточнения в законодательстве. Но это уже не будет касаться большого количества законов”, - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ, в частности, отметил, что речь идет об отмене льгот по НДС относительно сельского хозяйства, а также принятия закона, касающегося биобезопасности.

Принятие последнего закона, по словам заместителя министра, с одной стороны, является требованием США, а с другой, существование такого закона нужно и самой Украине, ведь он должен регулировать вопрос обращения генетически модифицированных продуктов.

Кроме того, по словам заместителя министра, во многих недавно принятых украинским парламентом законах есть положение о необходимости согласования отдельных порядков подзаконными актами.

“В некоторых случаях у стран-членов возникает вопрос, а каким образом настоящие подзаконные акты реализованы. Как вы знаете, во многих законах, например, определено: Кабинету Министров в течение определенного периода времени привести свои нормативные акты в соответствие. Сейчас эта работа продолжается и она должна быть завершена”, - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре в 2006 году завершила принятие необходимых законов для вступления Украины в ВТО.

Украина планирует завершить процесс присоединения к ВТО до конца первого полугодия 2007 года.