Табачник дал совет одной из самых очаровательных женщин Украины

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК не поддерживает инициативу законодательного введения квоты на представительство женщин в органах государственной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Д.ТАБАЧНИК высказал сегодня журналистам после встречи с представительницами женской общественности накануне праздника 8 марта.

«Любой субъект законодательной инициативы имеет право это предлагать, но, как любая искусственная норма, она не будет жить. Слишком велика нагрузка, слишком мало свободного времени. Я просто еще по советским временам помню, по комсомолу, что социально успешные женщины были обойдены любовью, имели проблемы с семьей, оставались одинокими», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер считает расширение представительства женщин в органах власти сложной проблемой. «Это сложная проблема, требует большой нагрузки и, как правило, женское лицо присуще власти в более социально спокойных странах, где не бывает рабочего дня после рабочего дня, где не бывает бытовых проблем в таком количестве, где более размеренный темп жизни и стабильное общество. Думаю, что это одна из причин, по которым в странах молодой демократии достаточно, к сожалению, невелико количество женщин - членов парламента и руководителей центральных органов исполнительной власти», – пояснил он.

Отвечая на вопрос, каким образом можно изменить ситуацию с представительством женщин в органах власти, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Перестать заплетать косу и будоражить всю Украину. Дать жить от выборов к выборам. Избрали – живем. Не понравилось – переизбрали так, как установлено Конституцией. Хватит гражданской войны в душах и в головах. Я уже сказал одной из самых очаровательных женщин Украины, что любое правительство мира, Европы, Украины, которое не вы возглавляете, будет, конечно, самым худшим. Это шутка, но нельзя считать, что есть в мире, на планете и в стране две точки зрения: собственная и неправильная».

Вместе с тем, вице-премьер не уточнил, о какой именно женщине идет речь. «Женщин много очаровательных, немного – с такой разрушительной агрессией», - добавил Д.ТАБАЧНИК.