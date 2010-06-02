У сутенеров изъяты оружие и записи о заработках проституток

В Днепропетровской области за сутенерство и втягивание лиц в занятие проституцией арестованы три члена преступной группы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, все арестованные - безработные в возрасте от 28 до 32 лет и имеют криминальное прошлое. ЦОС не уточняет количество лиц, втянутых злоумышленниками в занятие проституцией.

Во время проведения санкционированных обысков по адресам злоумышленников были изъяты мобильные терминалы, черновые заметки с записями о заработках проституток, помповое ружье с патронами, наручники и пистолет иностранного производства, который признан огнестрельным оружием.

По факту преступной деятельности сутенеров возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией). Ведется следствие.