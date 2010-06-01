Украине светят «кортежи» из мусоровозов и марши пустых кастрюль?

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что для мотивации избирателя на предстоящих местных выборах и привлечения внимания к своим политическим программам политики вынуждены будут обратиться не только к здоровому радикализму, но и проявить изобретательность, переняв общеевропейскую практику политических протестов.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, избиратель сегодня все более разочарован в политике и политиках, демотивирован. Поэтому для политиков – особенно представляющих новые политические проекты – необходимо будет продемонстрировать не только знание проблематики, но и способность ее реализации, а также креативность в способах донесения своей позиции.

«Уже сегодня можно уверенно говорить, что такие проекты, как Коммунальный фронт, «зеленые» и прочие прогнозированно обратятся к общепринятым европейским методам политического протеста. Предположу, что мы увидим и переполненные мусоровозы под мэрией, и марши пустых кастрюль, и многочисленные перформенсы, акцентирующие внимание на неспособности властей решать насущные общественные проблемы», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, политики первого дивизиона после президентской кампании-2010 демонстрируют креативную и коммуникативную усталость. «Они не могут обратиться к обществу на понятном для него языке, с реальными предложениями и методологией по улучшению уровня жизни населения. Если политические силы, представленные в парламенте, не поймут, что на предстоящих выборах нужны принципиально новые подходы в работе с избирателем, они, несомненно, потеряют во влиятельности и в популярности», - отметил директор АМС.