“Укрзалізниця” своих пассажиров силовать не будет

Покупка постельного белья для проезда в поезде будет оплачиваться только в кассах по продаже железнодорожных билетов, при этом оплата будет зависеть только от желания пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра транспорта связи Владимир КОРНИЕНКО сегодня в ходе «горячей телефонной линии» в Кабинете министров.

“Мы будем это делать во всех поездах, и это будет только по желанию пассажиров. Белье можно будет купить только через кассу”, - отметил он.

По словам В.КОРНИЕНКО, это нововведение должно улучшить сервис. «Теперь, когда человек придет в кассу и изъявит свое желание, подчеркиваю, желание, то тогда в билете будет предусмотрена эта оплата за постельное белье», - сказал он.

Как отметил заместитель министра, никакой дополнительной прибыли от этого “Укрзализныця” иметь не будет.

В.КОРНИЕНКО уточнил, что, возможно, будет переходной период «где-то на три месяца», когда комплект белья можно будет купить у проводника, чтобы в крайних случаях обеспечить пассажира.

Он сообщил, что соответствующие изменения в порядок по перевозке железнодорожным транспортом будут приняты в марте, не позднее апреля.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ввела с 1 марта 2007 года новый порядок оплаты пользования постельным бельем через железнодорожную кассу. «Укрзализныця» подчеркивает, что новый порядок оплаты такой услуги через кассу широко используется во всем мире, в частности, в России, Казахстане и странах Балтии.