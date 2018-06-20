Коалиция узаконила стукачей налоговой

Членами добровольной налоговой дружины могут оказаться конкуренты-недоброжелатели, брошенные любовницы, уволенные работники... Будут ли придерживаться нового закона его творцы и исполнители?.. Законопроект 6337 подписан Литвином и направлен на подпись Президенту Украины. Документ более известен общественности тем, что предусматривает повышение акцизов на бензин, табак, сигареты. Очевидно, также провалилась пиар-кампания производителей минеральных вод, направленная на предотвращение пересмотра платы за добычу подземных и поверхностных вод – в семь раз.

(Догадываясь о сверхдоходах эксплуататоров источников, особого сожаления они к ним не возникает – до того момента, пока не увидим новые розничные цены на бутилированную питьевую и минеральную воду, ведь производители скорей перенесут фискальную жажду правительства на тех, кто эту воду будет пить).

Сомнений в том, что Янукович подпишет этот законопроект, нет никаких. Среди других, кроме акцизных и минеральных новаций, – резкое закручивание гаек в администрировании НДС и ограничение прав плательщика налога переносить убытки на следующие налоговые периоды для уменьшения базы налогообложения корпоративным налогом.

Что за фасадом 6337?

Однако – все это лишь фасад 6337. Самое интересное открывается дальше, когда становится понятным, что несколькими статьями закона материализован ряд самых заветных мечт налоговой администрации, которые она лелеяла годами и все не могла заручиться поддержкой под куполом. И вот они становятся реальностью.

На первый взгляд, все эти изменения (путем дополнения законов «О государственной налоговой службе» да еще уэрэсеровского Кодекса Законов о труде) касаются исключительно (а) администрирования налога на доходы физических лиц, (б) обеспечения уплаты начислений в Пенсионный и другие социальные фонды и (с) начисления заработной платы на уровне не меньше минимальной. Однако, кроме (пока еще лишь потенциального) наполнения бюджета и Пенсионного фонда, имплементация данного закона может иметь и другие последствия.

Украинский whistleblower На Западе whistleblower (дословно: тот, кто дует в свисток) – лицо, которое, рискуя карьерой, а часто и жизнью – осмеливается сообщить власти о злоупотреблении в организации, в которой она работает. 6337-й поощряет появление генерации новых украинских свистодувов, которые будут сообщать налоговой милиции о фактах «уклонения плательщика налога или наемного лица от налогообложения при начислении (выплате, получении) заработной платы» – и дальше идет перечень подозрений, которые будут гарантировать визит налоговой милиции. Психологический портрет потенциального “свистуна налоговой” может оказаться многоаспектным, однако вряд ли это будет идеалист, который переживает за недопоступления в бюджет или за персонификацию взносов в Пенсионный фонд. Членами добровольной народной налоговой дружины могут оказаться конкуренты-недоброжелатели; брошенные любовницы; оскорбленные увольнением и другие персонажи. После поступления «сигнала» перед налоговой раскрываются широкие возможности – 6337-й позаботился, чтобы они растворились настежь.

Первое. Снят мораторий на проведение внеочередных проверок. Теперь стоит дунуть в свисток – и внеочередная проверка гарантирована. Более того – налогоплательщику об этом уже можно и не сообщать.

Второе. Основанием «явления» нежданных гостей является не только уклонение от налогообложения заработной платы, но и подозрение в неналогообложении дополнительных благ, которые получает лицо от предприятия. Скажем, если ваша компания взяла на себя оплату арендованной вами квартиры и не удержала с этой суммы налог, то на вашего директора доброжелатель уже может свистеть куда следует...

Третье. Если налоговая и раньше изымала документы для проверки, то отныне она наделена и правом беспрепятственного доступа в помещение с целью проверки, как там работается лицу, из дохода которого не удержан прибыльный налог.

Четвертое. Основанием для внеочередного визита налоговой могут быть подозрения в получении пассивных доходов. Вот у моего соседа сняли квартиру люди, которые громко ведут себя в ночное время, а сосед не реагирует на мои замечания. Не подскажете часом телефоны Подольской в г. Киеве налоговой инспекции?

Пятое. Незаключение трудовых договоров с наемным лицом также является основанием проверки вас на предмет соблюдения налогового законодательства, поэтому стоит уже сейчас позаботиться о регистрации производственно-правовых отношений с бригадой, которая именно в этот момент клеит вам обои.

И шестое – не пункт, а мед на мозолистые ладони руководителей местных налоговых органов. В подарок им - право возбуждать за своей подписью процедуру чрезвычайной проверки, или/и после долгих и затяжных размышлений ее (при)останавливать.

Текст закона если не отдает топотом налогового спецназа за дверью главного бухгалтера, то по крайней мере навевает несколько мыслей.

В первую очередь данный закон дает возможность налоговой мгновенно и по первой команде «фас» насесть на любую структуру и подвергнуть ее беспрепятственной проверке. Дело за малым – «получением органом налоговой милиции информации» (новый пункт 19 статьи 10 Закона о государственной налоговой службе). Как оградиться от выборочности выполнения данного закона? Где гарантии, что он не будет направляться исключительно на не подчиненные власти предприятия и персоны?

Кроме того, эти права налоговой и до сих пор были частями рассредоточены по законодательству, но сегодня их собрали в бронированный кулак новой статьи закона, чтобы продемонстрировать его целевой аудитории. Не секрет, что под действие этой статьи – новорожденный пункт 1-1 статьи 11 Закона о государственной налоговой службе, которым определяются основания для внеплановой проверки, – попадают большинство украинских налогоплательщиков. Были бы лишь у налоговой время, желание и соответствующий сигнал.

И наконец – будут ли выполнять данный закон сами его авторы и инициаторы? Заключат ли они индивидуальные трудовые договоры с рабсилой, которая сооружает им имения и присматривает за ними? Платят ли они налоги с бесплатных путевок, бесплатного пребывания в Феофании и квартир за средство государства? Платят ли государству 15 процентов с оплаты, которую получают от сдачи своих многочисленных квартир в аренду?

Поэтому нет болем поучительного чтива на ближайшее время руководителям предприятий, чем 6337. В отличие от реформ, которые должны быть торжественно провозглашены на днях и якобы будут внедрены с 2011 года или не внедрены вообще, 6337-й начнет действовать немедленно.

Станислав Голубенко