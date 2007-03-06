В Украину прибудут американские эксперты по вопросам ПРО

14 марта в Украину прибудут американские эксперты по вопросам развертывания элементов системы противоракетной обороны США в Европе.

Об этом сегодня во время интернет-конференции на сайте Министерства обороны сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Для того, чтобы сформировать позицию Украины по этому вопросу, нужно иметь развернутую информацию об объектах ПРО, которые США планируют развернуть на территории Чехии и Польши. Мы рассчитываем получить такую информацию 14 марта: в ответ на нашу просьбу в Украину прибудет группа американских экспертов во главе с генерал-лейтенантом ОБЕРИНГОМ (руководитель подразделения Пентагона по противоракетной обороне генерал-лейтенант Генри ОБЕРИНГ – УНИАН)», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Запланировано детальное обсуждение военных и технических аспектов этого проекта, что даст нам возможность затем внимательно проанализировать возможные позитивные и негативные последствия для Украины. Наши выводы будут доложены Президенту и правительству Украины. Отсутствие информации, видимо, и породило непрофессиональные, а иногда и спекулятивные комментарии по этому вопросу», - добавил министр.