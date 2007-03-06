На 8 марта обещают праздничную погоду

Завтра в Украине осадки не ожидаются, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в южной части и центральных областях Украины местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 6° мороза, на Южном побережье Крыма 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области 12-15°.

8-9 марта - без осадков, лишь 9 марта в западных областях небольшой, на Прикарпатье умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 6-11° тепла; в восточной части ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла; в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 8 марта 10-15°, 9 марта 6-11° тепла.

10-11 марта - преимущественно без осадков, лишь 10 марта в западных областях небольшой, в Карпатах умеренный дождь (ночью с мокрым снегом). Температура в западных областях 0-5° тепла, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, в южной части до 13°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

8-9 марта - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 6-11° тепла.

10-11 марта - преимущественно без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.