В Киеве выкрали дочь бывшего зама главы Фонда госимущества

В Киеве на улице Мельникова неизвестные выкрали 22-летнюю пятикурсницу престижного Института международных отношений (КИМО) Ирину Лазаренко. Об этом сообщает "Обком".

«В пятницу, 28 мая, к нам в аудиторию зашел директор института Валерий Копейка, — рассказала первокурсница КИМО Елена. — Он сообщил, что около 8 утра неизвестные похитили студентку 5-го курса нашего института. Говорит, она вышла из своей машины возле общежития института, позвонила однокурсникам, что, мол, иду (а у них как раз зачет в этот день был), и тут подъехал белый микроавтобус, в который девушку и затолкали. Якобы это видел охранник кафе, которое расположено недалеко от института. Копейка попросил нас, если кому-то что-то станет известно, чтобы студенты говорили ему».

Руководство института также сообщило в милицию о похищении студентки. «Но пока следствию нечего нам сказать», — рассказал «Сегодня» проректор КНУ имени Шевченко (КИМО входит в его состав) Владимир Бугров. «Для начала останавливаем все похожие по приметам микроавтобусы — белые», — говорит источник в киевской милиции.

«Ирину ищем уже четвертый день. Это хорошая студентка, которая училась на 4 и 5. Своим поведением никогда не настораживала. Милиция нам сообщила, что усиленно ее разыскивает. По непроверенной информации, белый микроавтобус видели возле парковки несколько дней. Насколько я знаю, похитители пока не выдвигали никаких требований родителям», — рассказал нам ректор Киевского нацуниверситета Леонид Губерский. «В институте говорят о двух версиях ЧП. Первая — это то, что от ее родителей (а здесь не учатся дети из бедных семей) злоумышленники хотят получить выкуп. Вторая версия — что Ира, возможно, связалась с какими-то криминальными людьми и у нее возникли проблемы», — рассказала студентка Елена.

По имеющимся у «Обкома» сведениям, Ирина – дочь Сергея Жоржевича Лазаренко, бывшего зама главы Фонда госимущества.