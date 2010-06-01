Милиция установила лиц, причастных к жестокому избиению редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, эту информацию сегодня обнародовал на пресс-конференции начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области генерал-майор милиции Василий ВАРЦАБА. Главный милиционер области сообщил, что один из злоумышленников - 24-летний ранее трижды осужденный уроженец города Коломыи - взят под стражу. Оперативники также установили личность второго соучастника преступления и сейчас проводят активные мероприятия по задержанию 36-летнего жителя Коломыи.

Во время проведения следственных действий потерпевший журналист опознал в задержанном нападающего.

Руководитель милиции Прикарпатья также сообщил, что над раскрытием этого преступления работала специально созданная оперативно-следственная группа из числа опытнейших работников областного управления и Коломыйского горотдела милиции. Выяснено, что злоумышленники совершили преступление с корыстной целью, намереваясь завладеть личным имуществом потерпевшего (мобильным телефоном - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, вечером 23 марта с.г. было совершено нападение на члена правления областной организации Национального союза журналистов Украины, главного редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА. Группа неизвестных избила редактора, когда тот возвращался с работы, возле дома, где он проживает. Журналист попал в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины – «преднамеренное тяжелое телесное повреждение, совершенное группой лиц». Ведется расследование.

После жестоко избиения редактора газеты «Коломийський вісник» представители СМИ Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей и города Киева инициировали создание Комитета защиты украинских журналистов. В обращении на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, премьер-министра Николая АЗАРОВА, генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА члены комитета заявляли, что нападение на В.ДЕМЬЯНИВА было совершено из-за его профессиональной деятельности.