Земельный участок на Оболони ушел с аукциона за миллиард

Главное управление земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации продало на аукционе земельный участок по ул.Озерная в столице за 999,763 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник ГУ земельных ресурсов КГГА Анатолий МУХОВИКОВ сегодня по завершении земельного аукциона, проходившего на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ».

Стартовая цена участка составляла 869 млн. 359 тыс. 766,88 грн. За право покупки лота соревновались два участника.

Участок общей площадью 113,5 га приобрело ООО «Баски Плюс 2004». Участок предназначен для строительства и эксплуатации жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Через площадку проходит газопровод высокого давления.

Как сообщал УНИАН, ГУ земельных ресурсов было готово продать этот участок за 1 млрд. грн. По словам заместителя начальника ГУ земельных ресурсов КГГА Андрея ТАРНОПОЛЬСКОГО, на участок претендовали не менее пяти компаний. Гарантийный взнос для участия в земельных торгах составлял 135 млн. грн.

Решение о продаже участка было принято 21 декабря 2006 г. на сессии Киевсовета. Участок был выставлен на аукцион в январе 2007 г.