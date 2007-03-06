Минтоп вставляет палки в колеса Семенюк

Министерство топлива и энергетики Украины в лице НАК «Энергетическая компания Украины» намерено отозвать из списка объектов приватизации на 2007 год пакеты энергокомпаний. Об этом сообщила сегодня журналистам в Києве председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.

Как передает кореспондент УНИАН, по словам В.СЕМЕНЮК, “уже Минтоп выступает против, тогда они были за».

В то же время, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО опроверг данную информацию.

«Министерство об этом в первый раз слышит», - подчеркнул Ю.БОЙКО.