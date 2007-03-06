Журналиста убили за статьи о поставках российского оружия?

Незадолго до своей гибели военный обозреватель "Коммерсанта" Иван Сафронов готовил публикацию о возможных новых поставках российского оружия на Ближний Восток. Как пишут во вторник коллеги Сафронова по изданию, речь шла о продаже партии истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран. Причем в обоих случаях, по его информации, поставки должны были идти через Белоруссию, чтобы Запад не обвинил Москву в вооружении стран-изгоев. Из Абу-Даби, где на IDEX-2007 собираются первые лица предприятий оборонно-промышленного комплекса, Иван Сафронов звонил в редакцию и говорил, что получил необходимые подтверждения. Он обещал по возвращении из командировки написать об этом статью.

О том, что он располагает такой информацией, Сафронов говорил еще перед отъездом в командировку в ОАЭ на международную выставку вооружений IDEX-2007. Сафронов вернулся в Россию 24 февраля, но на работу не вышел - взял больничный. Но 27 февраля он пришел на пресс-конференцию главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Дмитриева, хотя необходимости в этом не было - на мероприятие из "Коммерсанта" пошел другой корреспондент, и Иван Сафронов об этом знал. После пресс-конференции он рассказал коллегам, что помимо прочего у него появилась информация о том, что между Россией и Сирией уже подписаны другие контракты - на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", истребителей МиГ-29 и оперативно-тактических ракет "Искандер-Э".

Однако рассказав коллегам об имевшейся у него информации по "Искандерам", Иван Сафронов сказал, что пока писать об этом он не будет, потому что его предупредили: в случае огласки будет большой международный скандал, а ФСБ обязательно возбудит уголовное дело по факту разглашения гостайны и "доведет его до конца" (ранее по факту разглашения гостайны в публикациях Ивана Сафронова неоднократно возбуждались дела, однако никаких обвинений ему никогда не предъявлялось). Кто именно предупреждал его о возможных проблемах, Иван Сафронов не уточнил, сообщает newsru.

В тот же день Иван Сафронов звонил в редакцию и предупредил, что он продиктует статью по белорусской схеме поставок оружия в Сирию и Иран. Однако в редакцию этот материал так и не поступил.

Телекомпания Эн-Би-Си со ссылкой на анонимного бывшего представителя американской разведки утверждает, что Сафронов не покончил с собой, а был убит. "Иван выпал из окна в пальто и шляпе? Перестаньте...", - заявил экс-разведчик.

Эй-Би-Си ссылается на публикацию в газете The Moscow Times, где утверждaется, что российским властям и силовикам не нравились материалы Сафронова о чувствительных военных контрактах, сообщает РИА новости.

Напомним, что по официальным данным, журналист погиб 3 марта в центре Москвы в результате несчастного случая. Как сообщили в прокуратуре Москвы, следствие установило, что Сафронов выпал из окна пятого этажа дома, где он проживал.