В Луганске сегодня состоится третий ночной фестиваль кино

В ночь с 31 мая на 1 июня в Луганске в Сквере памяти состоится третий ночной фестиваль социальных юношеских фильмов "Тридцать второе мая", посвященный Международному дню защиты детей.

Как передает корреспондент УНИАН, организатор фестиваля - Луганский дискуссионный клуб интеллектуального кино при поддержке правозащитного центра "Поступ".

На фестивале покажут фильмы "Город затерянных детей" (Марк КАРО, Жан-Пьер ЖЕНЕ), "Похороните меня за плинтусом" (Сергей СНЕЖКИН), "Влияние гамма-лучей на рост маргариток" (Пол НЬЮМЕН), "Вор" (Павел ЧУХРАЙ), "Отец мой, пастырь мой" (Паоло ТАВИАНИ, Витторио ТАВИАНИ), а также короткометражки "Не так как в первый раз" (Йонас ОДЕЛЛ), "Одна сотая секунды" (Сьюзен ДЖЕЙКОБСОН).