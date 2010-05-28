Суд освободил из-под стражи обвиняемых в похищении бывшего главбуха ЮГОКа

Апеляционный суд Днепропетровской области постановил освободить из-под стражи четверых сотрудников частной охранной фирмы, обвиняемых в похищении бывшего главного бухгалтера Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) Нины КОЗЛОВСКОЙ. Об этом УНИАН сообщил адвокат обвиняемых Игорь ГОЛОВКО.

По словам адвоката, он, а также двое его коллег-адвокатов, представляющие интересы обвиняемых, 28 мая обжаловали постановление Суда Центрально-Городского района Кривого Рога , который 18 мая избрал в отношении четверых их подзащитных меру пресечения в виде ареста. «Мы смогли убедить суд в том, что районный суд Кривого Рога необоснованно применил к нашим подзащитным такую меру пресечения. В результате областной апелляционный суд отменил постановление Районного суда Кривого Рога и постановил освободить наших подзащитных под подписку о невыезде », - сообщил И.ГОЛОВКО.

Вместе с тем он уточнил, что документ на освобождение задержанных сейчас готовится, после чего он будет доставлен в Следственный изолятор Кривого Рога. «Как только документ будет туда доставлен, наших подзащитных должны будут немедленно освободить»,- добавил адвокат.

Он также отметил, что в жалобах адвокатов, направленных в Апелляционный суд, было обращено внимание на то, что суд первой инстанции не принял во внимание отсутствие в материалах уголовного дела доказательств похищения Н.КОЗЛОВСКОЙ, их подзащитными. «Потерпевшая говорила о том, что ее похитили неизвестные лица, которых было трое. Тогда как наших подзащитных четверо. К тому же Н.КОЗЛОВСКАЯ прекрасно знала обвиняемых, поскольку они охраняли ее, начиная с 30 апреля и не могли быть для нее неизвестными. В своих жалобах мы так же отмечали, что задержанные не были ранее судимы, положительно характеризуются и скрываться намерений не имеют. Ничего этого суд первой инстанции не учитывал», - подчеркнул И.ГОЛОВКО.

В целом, по его мнению, то, что инкриминируется следствием задержанным, не имеет ничего общего с похищением человека. И.ГОЛОВКО заявил, что адвокаты намерены добиваться в суде снятия со своих подзащитных всех обвинений и прекращения уголовного дела. «Я считаю, что они не совершали преступления ни в отношении КОЗЛОВСКОЙ, ни в отношении кого бы то ни было иного. Как только наши подзащитные перестанут быть обвиняемыми, они получат процессуальный статус потерпевших и будут иметь полное право обратиться в суд с требованием привлечь к ответственности тех, кто их необоснованно задержал», - убежден адвокат.

По его данным, сама Н.КОЗЛОВСКАЯ, по-прежнему находится в реанимационном отделении одной из больниц Кривого Рога. “В отношении нее, якобы применена программа защиты свидетелей, и ее охраняют сотрудники милиции”, - добавил он.

Получить комментарий о расследования дела о похищении Н.КОЗЛОВСКОЙ у начальника УВД Кривого Рога Сергея ШМАТОВА, УНИАН не удалось. На неоднократные обращения корреспондента агентства, в приемной С.ШМАТОВА отвечали, что он на выезде.

Как сообщалось в СМИ, 30 апреля, во время силового захвата, главный бухгалтер ЮГОКа Нина КОЗЛОВСКАЯ была принуждена к написанию заявления об увольнении. Видимо чувствуя угрозу своей жизни и здоровью, сразу после увольнения она заключила договор об охране себя и своей семьи с частной охранной фирмой.

Однако, по неофициальной информации, 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе.

После задержания г-жа Козловская была доставлена в УВД г. Кривого Рога. После ночного пребывания и появилось заявление о том, что ее похитили… «задержанные вместе с ней охранники и водитель».

При этом, по мнению председателя правления ЮГОКа Сергея Барабанова, долго работавшего с Н.КОЗЛОВСКОЙ, существует реальная угроза здоровью и жизни г-жи Козловской, которую сейчас милиция держит в какой-то больнице под своей неусыпной опекой. Она давно страдает гипертонией, и вряд ли милиция обеспечит ей надлежащее медицинское обслуживание. По словам Сергея Барабанова, у Нины Ивановны уже был гипертонический криз, вызванный не прекращавшимся давлением со стороны правоохранительных органов.

По мнению С.БАРАБАНОВА, со стороны правоохранительных органов к главбуху применялись меры психологического давления. В том числе и для получения показаний о финансово-хозяйственной деятельности ЮГОКа.

12 мая, во время очных ставок, Козловская отказалась от своего заявления о ее похищении охранниками, заявив, что с 1 мая они охраняли ее на законных основаниях.

Стоит также отметить, что милиция Кривого Рога присутствовала при осуществлении силового захвата ЮГОКа 30 апреля этого года и никак не воспрепятствовала незаконным действиям. В ходе рейдерского захвата предприятия на его территории находился начальник УВД города С.ШМАТОВ.