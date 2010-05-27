Подчиненный Богатыревой ежемесячно выписывал себе премию до 900% оклада

Главное Контрольно-ревизионное управление в результате ревизии Национального института проблем международной безопасности при СНБО Украины выявило нарушения финансово-бюджетного законодательства на более чем 800 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГлавКРУ.

“Ревизией отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Национального института проблем международной безопасности (НИПМБ) за 2008-2009 годы и отчетный период 2010 года установлено нарушений финансово-бюджетного законодательства на общую сумму 827,4 тыс. грн., из них в оплате труда на 785,4 тыс. гривен”, - говорится в сообщении.

По данным ГлавКРУ, “размеры ежемесячных премий директору института и его заместителям устанавливались без соответствующих распоряжений секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины о согласовании размера премии дирекции. Таким образом, в нарушение п.6 постановления №268, без согласования с органом высшего уровня (СНБО Украины) дирекции Института начислено и выплачено 495,9 тыс. грн. ежемесячных премий”.

При этом, отмечает ГлавКРУ, “вопреки распоряжениям секретаря СНБО Украины, которыми определено, что премирование осуществляется в соответствии с личным вкладом в общие результаты работы в средних размерах по учреждению, и на протяжении 2008-2009 годов размер премии составлял 30-60% должностного оклада, размер ежемесячной премии директора института составлял 250-900%, первого заместителя директора - 50-350%, заместителя - 30-250%. Кроме того, на основании приказов директора Института отдельным работникам с нарушениями Положения о премировании начислено и выплачено 69,5 тыс. грн. ежемесячной премии”.

В то же время, “в нарушение порядка выплаты ежемесячных премий, институтом не соблюдено требование порядка исчисления средней заработной платы при расчете отпускных и среднего заработка во время пребывания работников в командировке. Так, неучтение в отпускных суммах ежемесячных премий привел к недополучению работниками 193,4 тыс. грн., а неверный расчет размера среднего заработка привел к потере 17,9 тыс. грн. доходов”, сообщает ГлавКРУ.

Справка УНИАН. Институт создан Указом Президента Украины от 16 марта 2001 года №173 “О Национальном институте проблем международной безопасности”. Этим указом Национальный институт украинско-российских отношений был преобразован в Национальный институт проблем международной безопасности.

Институт осуществляет фундаментальные исследования и прикладные разработки по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности и стабильности, международных отношений и внешней политики, внешних влияний на развитие внутренних процессов в Украине.

Директором Национального института проблем международной безопасности является Александр ВЛАСЮК.