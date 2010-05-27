В Киеве студент погиб в райотделе милиции - правоохранители молчат

В одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента в районный отдел милиции Шевченковского района, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

Об этом вечером 26 мая сообщил телеканал “1+1” в сюжете в выпуске новостей ТСН.

На сайте телеканала отмечается, что “вскрытие провели еще до того, как родители узнали о гибели сына, в морге тело даже не дали осмотреть. Заключение медэксперта отличается от официальной версии”.

19-летний Игорь погиб в ночь на свой первый взрослый юбилей. Из общежития родного колледжа его забрал сосед-участковый. Утром ошарашенные учителя звонили по телефону родителям - приедьте за телом своего сына.

"Мы все время ехали с той версией, что он захлебнулся, но когда мы приехали в морг, нам выдали справку от врача на свидетельство о смерти. И там было написано: кровоизлияние под оболочку в ткани головного мозга, перелом костей черепа, повреждение в результате контакта с тупым предметом", - сообщила маты студента Людмила ИНДИЛО.

Директор колледжа имени Макаренко Ольга ЩЕРБАК рассказала, что полтора года назад, по просьбе начальника Шевченковского райотдела, участкового действительно подселили в общежитие к студентам для их защиты.

В тот вечер, рассказывают студенты, к Игорю приехал школьный друг, они немного выпили, в преддверие праздника, и студент решил проводить товарища.

На крыльце ребята встретили участкового, который возвращался домой. Завязалась перепалка, и милиционер предложил проехать в райотдел. Парень согласился.

"Он (Игорь) выходил из общежития сам. Первым вышел участковый и сел (в авто), потом зашел Игорь и сел на заднее сидение. Это последний раз, когда я видела Игоря живым. Это было 8 часов вечера", - сообщила соседка по общежитию Наталия.

Воспитательница Татьяна СТОРОЖУК в это самое время проводила со студентами профилактическую беседу. Когда в 21.30 участковый вернулся в общежитие, уже преподаватели начали просить милиционера отпустить парня.

“Участковый отказался, потому что, по его словам, Игорь буянил в отделе. Отпустить его могли только через 3 суток”, - говорится в сообщении.

Также телеканал отмечает, что “комментировать смерть парня в отделе правоохранители отказываются наотрез. Удалось узнать, что трагической ночью сюда 4 раза вызывали скорую, но забрать парня медики отказались. И даже в морге запретили родителям осмотреть тело. Пресс-служба милиции и прокуратуры отвечают одно: ожидайте, продолжается следствие”.

Кроме того, в сообщении отмечается: “В ТСН уже звонили по телефону студенты из общежития: милиция давит на студентов, чтобы подростки заявили, якобы была драка, и Игорь садился в милицейскую машину уже избитый с проломленной головой”.

При этом добавляется, что “за это время ни один из правоохранительных органов даже официально не сообщил родителям о гибели их сына”.