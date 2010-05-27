Суд обязал ФГИУ возместить затраты покупателю «Лугансктепловоза»

Хозяйственный суд г. Киева своим решением обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.

Данную информацию, обнародованную ранее в СМИ, подтвердил журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что ФГИУ отказался оспорить данное судебное решение.

По словам А.РЯБЧЕНКО, действуя подобным образом, Фонд хочет исключить договоренности между участниками конкурса при его проведении. «Есть частичная правда и на их стороне («Трансмашхолдинга» - УНИАН), поскольку они не виноваты, что платили в долларах и что конкурс был признан несостоявшимся», - отметил председатель ФГИУ.

По информации «Украинской правды», в случае возвращения Фондом госимущества денег “Трансмашхолдингу” в долларах по курсу по состоянию на момент покупки, что составляет приблизительно 58 млн. долл., украинская сторона из-за курсовой разницы потеряет 170 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.