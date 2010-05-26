90% акций меткомбината им. Ильича приобретены в интересах российской компании

90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил представитель компании «Формигос Холдинг ЛТД» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ.

По его словам, компании «Формигос Холдинг ЛТД», «Ривейн ЛТД», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильичсталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича. При этом он уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009-го года, однако согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года. По данным Б.ПОДОЛЬСКОГО, для российской компании, в интересах которой осуществлялась сделка, металлургия является профильным бизнесом. «Эта компания владеет металлургическим активами в Украине, но пока мы не имеем полномочий ее называть», - сказал он и добавил: «я надеюсь, что через две-три недели мы сможем предоставить более детальную информацию по поводу этой сделки».