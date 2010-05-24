В Сумской области появился железнодорожный ретро-вокзал

В Сумской области на железнодорожной станции «Веринский завод» появился ретро-вокзал с интерьером начала прошлого века.

Как передает корреспондент УНИАН, отныне здесь можно отдохнуть на старинных диванах, оценить красоту кафеля вокзальной печи, попить чаю в ажурной беседке, услышать сигнал станционного колокола. Работы по реконструкции вокзала и прилегающей территории выполнены специалистами Сумского строительно-монтажного эксплуатационного управления.

Как сообщили в Главном управлении промышленности и развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации, вокзал в стиле «ретро» – идея начальника Южной железной дороги Виктора ОСТАПЧУКА: именно он предложил к началу нынешнего сезона летних пассажирских перевозок сделать пассажирам такой подарок.