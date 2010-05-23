Лекарства, массово купленные от свиного гриппа, лежат ненужные

Большая часть медицинского оборудования и лекарств, закупленных осенью прошлого года для борьбы с эпидемией свиного гриппа, осталась неиспользованной.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на данные госпредприятия «Укрвакцина».

В частности, по состоянию на 31 марта 2010 года тест-системы стоимостью 4,9 млн. грн., что составляет 99,2% от общего количества закупленных тест-систем, оказались неиспользованными и сохраняются в санстанциях и на складах «Укрвакцины».

Также, по данным «Укрвакцины», на указанную дату в регионах удалось использовать этого препарата на сумму 15,3 млн. грн., а это лишь 10,4% от общего количества поставок.

При этом неиспользованными остались не только медикаменты, закупленные для борьбы с гриппом. Например, на складе ГП «Укрвакцина» хранится и 30,9 тонн вакцины против кори и краснухи с истекшим сроком годности, полученной от Всемирной организации здравохранения в 2008 году. Потратить на ее утилизацию придется 343 тыс. грн., отмечает издание.