Взрыв в морском порту Бердянска: погиб 36-летний мужчина

На территории Бердянского морского торгового порта (г. Бердянск Запорожской области) в результате взрыва неустановленного устройства погиб 36-летний мужчина - слесарь предприятия.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, ЧП случилось сегодня утром.

"По предварительным данным, мужчина взял в руки и пытался разобрать какой-то - неустановленный на данный момент - предмет, в результате чего и произошел взрыв. Мужчина получил многочисленные травмы и ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и скончался в карете "Скорой", - сообщили в ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Сейчас сотрудниками милиции и прокуратуры по данному факту проводится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.