Укртелеком выставят на продажу в августе

Фонд государственного имущества планирует в августе этого года объявить о проведении конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% пакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом говорится в помесячном пообъектном плане-графике приватизации Фонда госимущества, обнародованном сегодня в его официальном издании «Ведомости приватизации».

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества (№1272 от 11 августа 2009 г.) ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИУ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд госимущества в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком». При этом, по его словам, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн.

По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн. В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по словам и.о. председателя ФГИУ, остается за правительством.

В.РЯБЧЕНКО также не исключил возможность участия украинских инвесторов в приватизации «Укртелекома».

По его словам, хотя на данный момент «Укртелеком» не готов к продаже, однако ФГИУ проведет всю необходимую работу, чтобы подготовить его к приватизации.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.