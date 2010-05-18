Наряд ГСО задержал мужчину, который пытался взломать банкомат
09:52, 18 мая 2010Общество
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Инцидент в Киевской области
Сегодня ночью в поселке Ракитное Киевской области наряд Государственной службы охраны задержал мужчину 1977 г.р., который разбил стекло входной двери в отделение Сбербанка и пытался взломать банкомат.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСО при МВД Украины, в результате таких действий сработала сигнализация в 3.57, и уже через две минуты подраздел госслужбы охраны был на месте преступления.
С задержанным проводятся соответствующие следственные действия.
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