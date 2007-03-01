Самые старые электросети - в Крыму

Сети "Крымэнерго" самые старые в Украине, и давно назрела необходимость строительства новых - на эти цели Автономной Республике Крым необходимо 2 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады АРК со ссылкой на председателя Постоянной комиссии парламента автономии по промышленности, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу Виктора АГЕЕВА.

По его словам, существующая сегодня в Крыму энергосистема с трудом обеспечивает потребителей - действующие электросети построены в 40-60-х годах прошлого столетия и требуют реконструкции.

Одной из главных проблем, тормозящих развитие энергетических систем автономии, В.АГЕЕВ назвал отсутствие перспективных планов развития энергоснабжения регионов Крыма и общего плана перспективного развития топливно-энергетического комплекса АРК.

По его словам, Министерство промышленной политики, транспорта, связи и ТЭК разработало региональную Программу энергосбережения в Автономной Республике Крым, но проблемой остается ее согласование и интегрирование в аналогичную общеукраинскую программу, которая на сегодняшний день отсутствует.

В.АГЕЕВ также подчеркнул, что политику в энергосбережении АРК строят ее органы власти во взаимодействии с соответствующими центральными органами, а ОАО "Крымэнерго" является инструментом этой политики, а не наоборот.

Среди основных проблем, которые требуют немедленного решения, он назвал вопрос ненадлежащей эксплуатации электросетей и подстанций нереспубликанской формы собственности. Как отметил В.АГЕЕВ, сегодня в Крыму "сотни, а может и тысячи километров бесхозных сетей", в критическом состоянии часто находятся и трансформаторные подстанции, отсутствует порядок передачи сетей в управление "Крымэнерго" без смены их собственника. В этом вопросе, по мнению В.АГЕЕВА, "не только энергобезопасность нарушена, но и наблюдается явная бесхозяйственность".