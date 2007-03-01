Польша получила доступ к месторождениям газа и нефти в Норвежском море

Польша получила доступ к залежам газа и нефти в Норвежском море.

Как передает корреспонеднт УНИАН, премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ, выступая на пресс-конференции в Варшаве, подчеркнул, что приобретение нефтеносного и газоносного участков повысит энергетическую безопасность страны.

В свою очередь, министр экономики Петр ВОЗНЯК сообщил, что концерн Польская нефтегазовая промышленность подписал договор на приобретение 15% площади добычи. Пока что, по его словам, этот договор находится на предварительном этапе, но, заверил министр, его подписание вскоре состоится. Кроме того, он отметил, что это типичное газоносное поле, легкое в эксплуатации.

Как сообщалось на пресс-конференции, оператором участка является концерн Бритиш Петролеум. Стоимость сделки - миллиард злотых.

Вице-министр экономики Петр НАИМСКИ сообщил, что в соглашении с норвежским партнером Польша подготавливает проект газопровода через Данию. Он подчеркнул, что закупка и эксплуатация залежей будут проводиться, так как политика правительства направлена на диверсификацию поставок газа в Польшу.

Начало работ на нефтеносном участке запланировано на 2010 год.