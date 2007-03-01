Газпром: схема поставок газа в Украину действует эффективно

Схема поставок газа из России в Украину является компромиссной и при этом достаточно эффективной.

Такое мнение сегодня высказал заместитель председателя правления Газпрома Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».

"Она учитывает многолетнюю практику поставок туркменского газа в Украину и ценовые условия закупки газа в Средней Азии", - сказал В.ГОЛУБЕВ.

По его словам, существование «RosUkrEnergo» позволяет разделять вопросы поставок газа в Украину и транзита газа по ее территории в Европу.

"А благодаря созданию компании «УкрГазЭнерго» Газпром уже получил доступ к бизнесу по продаже газа конечным потребителям в Украине", - добавил заместитель руководителя Газпрома.

"Таким образом, сегодняшняя схема взаимодействия с Украиной является логичной и достаточно эффективной", - подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель Газпрома Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что газовый холдинг рассчитывает на развитие взаимодействия с украинскими партнерами.

"Газпром рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Украиной в газовом бизнесе и обсуждает детали реализации договоренностей по участию в проектах по добыче газа на территории России", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что обсуждение вопроса о переходе на поставки российского газа без участия “РосУкрЭнерго” может начаться в ближайшее время. Так он прокомментировал заявление заместителя председателя правления “Газпрома” В.ГОЛУБЕВА относительно перехода на прямые поставки газа в Украину из России без участия “РосУкрЭнерго”.

“В настоящий момент еще не вели переговоры по данному вопросу, думаем, в ближайшее время на совместной межгосударственной комиссии либо на межправительственном уровне этот вопрос может обсуждаться”, - отметил А.КЛЮЕВ.