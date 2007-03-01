Янукович: ”Не бу`ду переобтя`жувати цифрами” (3 фото)

19:12, 01 марта 2007
Общество
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Виктор Янукович

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Фото с сайта Украинская правда

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