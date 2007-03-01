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Янукович: ”Не бу`ду переобтя`жувати цифрами” (3 фото)
19:12, 01 марта 2007
Общество
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Украинская правда
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